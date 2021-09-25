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هشام شرف يفتعل المشاكل والأزمات في مسلسل "أيام وبنعيشها" (خاص)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:18 ص
هشام شرف وحجاج عبد العظيم من كواليس أيام وبنعيشها
هشام شرف وحجاج عبد العظيم من كواليس "أيام وبنعيشها"
هبة أحمد
يشارك الفنان الشاب هشام شرف حالياً في مسلسل"أيام وبنعيشها"، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وبطولة شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، سلوي خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندا موسى، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد.

وقال هشام شرف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب طيب يقوم بتوريط من حوله في مشاكل، وهو دور جديد عليه ولم يقدمه من قبل،مُشيرًا إلى أنه تم ترشيحه للمسلسل عن طريق المخرج محمد أسامة.

وأعرب هشام شرف عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج محمد أسامة؛ لأنه على الجانب الإنساني والفني على قدر عالي من التميز والاحترام، مُشيرًا إلى أنه تحمس للمشاركة في المسلسل؛ لأنه يضم كم كبير من النجوم الذين يتشرف بالعمل معهم.

وعن كواليس العمل، فقال:" الكواليس مع كل الناس جميلة من أصغر واحد لأكبر واحد ف المسلسل ناس محترمة جداً، الكواليس كلها شغل بجد ووقت البريك بيبقى ضحك وهزار والكواليس ممتعة جداً ومبسوط إن انا فرد من المسلسل ده، وإن شاء الله المسلسل ينزل ويكسر الدنيا ويعجب الناس".

وفي سياق آخر، شارك هشام شرف مؤخرًا في مسلسل" إسعاف يونس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى عمر، فاروق هاشم، بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، أحمد محارب.

الكلمات المفتاحية

هشام شرف مسلسل أيام وبنعيشها حورية فرغلي حجاج عبد العظيم

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