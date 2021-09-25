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قائمة دكرنس قبل إنطلاق القسم الثاني

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب


إستقر الجهاز الفنى لنادى دكرنس الرياضى بقيادة حسام عبدالعال على قائمة القيد الأولى للاعبى الفريق الأول والتى ضمت 22 لاعبا.

وضمت قائمة القيد الأولى للاعبى الفريق الأول بنادى دكرنس كلا من: عمر ساجد ، احمد الشيخ ، احمد جمال ، شادى ماهر ، محمد منعم ، ابراهيم سليمان ، عادل فكرى ، مؤمن سمير ، على حسين ، أحمد عصام ، محمد شوقى ، فالو ، محمد حله ، مواندا ، أحمد عيد ، صلاح زايد ، محمد ثروت ، عمرو سماكة ، مصطفى كامينى ، محمد نبيل ، سعد جمال ، شمس محارب.

بينما تعاقد نادى دكرنس مع بعض العناصر الجديد لتنضم للفريق بداية من الموسم المقبل على النحو التالى:

أحمد فوزى لاعب القناة ، محمد حسن لاعب سمنود ، أيمن رشاد لاعب بنها ، مصطفى هانى لاعب جمهورية شبين ، حسام حسن لاعب شباب كوم حمادة ، محمد المحمدى لاعب بلطيم ، أحمد سمير لاعب الجزيرة مطروح ، هيثم أدهم "لاعب تحت السن" وتجديد عقد أحمد لويزا ، عادل أدهم.

جدير بالذكر أن فريق دكرنس عاد مؤخرا من معسكره التدريبى بالإسماعيلية والذى خاض خلاله الفريق خمس وديات إنتهت جميعها بالتعادل أمام الترسانة فى مباراتين بنتيجة 1-1 ، سكة حديد الإسماعيلية وإنتهت بتعادل سلبى ، المريخ والتعادل بهدف لمثله ، بورفؤاد وتعادل بهدفين لمثلهما.

ثم خاض الفريق عقب عودته لدكرنس وديتين جديدتين أمام شبان بدواى وفاز بهدفين نظيفين ، ثم السنبلاوين وفاز بثلاثية نظيفة قبل التعادل مع بتروجيت بهدف لمثله والفوز على السويس بهدفين.

ويتكون الجهاز الفنى لنادى دكرنس بالموسم الجديد من :
حسام عبدالعال مديرا فنيا ، وليد السيد مدربا عاما ، محمدفوزى مدربا ، عمرو عادل مدرب حراس مرمى ، محمود سمره طبيب ، أحمد عنيو أخصائى إصابات ملاعب ، إبراهيم الوزير مدير إدارى.

ويستعد دكرنس لمواجهة المنصورة فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى فى المواجهة التى يستضيفها ملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى يوم 30 سبتمبر الجارى.

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