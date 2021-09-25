تعرف على قائمة لاعبى دمنهور قبل إنطلاقة القسم الثانى





يواصل الفريق الأول بنادى ألعاب دمنهور إستعداداته تحت قيادة المدير الفنى للفريق ياسر عبدالواحد لإنطلاق منافسات دورى القسم الثانى والمقرر أن يبدأ يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر حيث يحل دمنهور ضيفا على الزرقا.



وضمت القائمة الأولى اللاعبين على النحو التالى :

حسين غنيم ، سعد السعيد ، إسلام غلاب ، إبراهيم حميدو ، يوسف محمد ، رجب جمال ، محمد العباسي ، أيمن رشوان ، خميس حسني.



بينما نجح مجلس إدارة ألعاب دمنهور فى ضم العديد من اللاعبين الجدد على النحو التالى:

مصطفى حطيبه لاعب بنى سويف ،عبدالله حافظ حارس النجوم ،أحمد كابوريا حارس العامرية ،أحمد راموس لاعب الزرقا ،محمود أكمل لاعب السكة الحديد ،محمد صبحي لاعب منية سمنود ،كمال البدوي لاعب المنصورة ،أحمد قطب لاعب سبورتنج ،حمد الزو لاعب الإتصالات ،يوسف الكاشوري لاعب مياه الدقهلية ،وائل حجو لاعب بلدية المحلة ،أحمد صلاح لاعب كهرباء طلخا ، سلامه أحمد سلامه لاعب سموحة ،محروس بومبه لاعب المنصورة ،على اوسكار لاعب المنصورة ،محمد العزازي لاعب المنصورة ،جلال الشرقاوي لاعب المنصورة ،عمرو نعمان لاعب سيراميكا.



ونجح ياسر عبدالواحد فى الإبقاء على فريق ألعاب دمنهور ضمن أندية القسم الثانى فى الجولة الأخيرة بالموسم الماضى بعدما كان الفريق مهددا بالهبوط وهو مادفع مجلس الإدارة لتجديد دماء الفريق من أجل الظهور بمظهر يليق بنادى وجماهير دمنهور من خلال المشاركة بالموسم الجديد.



ويتكون الجهاز الفنى لفريق ألعاب دمنهور من : رؤوف الحوشى مدير الكرة ، ياسر عبدالواحد مدير فنى ، خالد الشرقاوى مدرب عام

باسم الرجال مدرب مساعد ، مروان السيد مدرب مساعد ،على المهدى مدرب حراس مرمى ، صابر النحراوى مدير شئون لاعبين ، محمود خطاب إدارى ، محمد عبدالستار إدارى ، خالد شتا طبيب الفريق ، عبدالقادر سطوحى أخصائي تأهيل و مدرب أحمال بدنية ، منذر الأحول أخصائى تدليك.