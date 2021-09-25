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وزيرة الصحة توجه رسالة لمن لم يصلهم موعد اللقاح (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، آلية جديدة لمن سجلوا بياناتهم على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح منذ عدة أشهر ولم تصلهم رسالة بموعد التطعيم، قائلة إن عليهم الدخول للموقع ويقوموا بـ إعادة تنشيط لبياناتهم، وستصلهم رسالة فورا.

وناشدت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أولياء الأمور الحرص على الحصول على لقاح كورونا لاكتمال دائرة التطعيم داخل المنظومة التعليمية، حيث أنهم يعملون على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه كان يتم إعطاء اللقاح في البداية وفقا لأولوية الحالة الصحية للمواطن، أما حاليا يتم تحديد موعد اللقاح وفقا لأسبقية الحجز خاصة بعد الانتهاء من تطعيم الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح.

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