وزيرة الصحة توجه رسالة للمستشفيات الخاصة بسبب كورونا (فيديو)

وقالت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه يشترط للحصول على هذه الأدوية ألا تكون وضعت الحالة على جهاز التنفس الصناعي.





وأضافت أن 95% ممن حصلوا على هذه الأدوية لم يحتاجوا للوضع على جهاز التنفس الصناعي، ويغادورا المستشفى خلال 48 ساعة، منوهة بأن مصر تعمل على أن يكون هناك إنتاج محلي من هذه الأدوية.





ووجهت رسالة إلى المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمة علاج مرضى كورونا، قائلة: "أي مستشفى خاص تعالج مرضى كورونا، وتحتاج لهذه الأدوية يتواصلوا معنا وسيتم توفير الأدوية لهم مجانا بشرط ألا تضاف على فاتورة المريض".



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر تعاقدت على الحصول على 3 أنواع من أحدث الأدوية على مستوى العالم لعلاج كورونا، وبالفعل وصل منها عشرات الآلاف من الجرعات.