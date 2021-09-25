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وسائل إعلام تونسية: استقالة 113 قياديا وعضوا من حركة النهضة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
وكالات

استقال 113 قياديا وعضوا من حركة النهضة في تونس، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وكانت حركة "النهضة" في تونس، حذرت من مخاطر غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بعد قرار الرئيس قيس سعيد أمس الأربعاء.

 

 واعتبر المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" في بيان له "القرار الرئاسي تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها".

 

وأكدت الحركة أن "هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية  غير مسبوقة في تاريخ تونس".

 

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