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الأرصاد: لن نشهد فرص لسقوط الأمطار هذا الأسبوع (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وحار على محافظات جنوب الصعيد نهارا، بينما يسود طقس لطيف ليلا.

وأشارت "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الأجواء الخريفية المعتدلة مستمرة على مدار الأسبوع، لافتة إلى أن الشبورة المائية تعد هى الظاهرة الجوية المؤثرة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت المتنبىء الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا لن نشهد فرص لسقوط الأمطار هذا الأسبوع، لافتة إلى أن فصل الخريف هذا العام سيكون مشابها لفصل الخريف العام الماضي، محذرة من اضطراب حركة الملاحة على البحر الأحمر حيث سيتجاوز ارتفاع الأمواج عن 3 متر.

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