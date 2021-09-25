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في هذا الموعد.. ديانا كرزون تحيي حفلاً غنائيًا فى مهرجان جرش

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:27 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
هبة أحمد



تستعد الفنانة ديانا كرزون لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 35، بدولة الأردن، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري. 


وفي سياق آخر، رزقت الفنانة ديانا كرزون مؤخرًا بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمرى، والذي أعلن عن ذلك الخبر عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتي الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان".

يذكر أن ديانا كرزون، طرحت مؤخرًا أغنية "الدنيا بتضحك"، والأغنية من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى. 



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