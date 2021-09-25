Advertisements

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:28 ص
كومان
كومان
كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي برشلونة بشكل مكثف للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق خلفًا للهولندي رونالد كومان والذي اقترب من مغادرة النادي الكتالوي بسبب سوء النتائج وآخرها التعادل مع قادش في المباراة الماضية.

مدرب بلجيكا مرشح لخلافة كومان في برشلونة

وذكرت لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أجرى اتصالات أولية مع روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، من أجل استطلاع رأيه بشأن تدريب الفريق خلفًا لكومان.

وأوضحت أنه لم يحدث أي مفاوضات جادة بين مسؤولي برشلونة ومارتينيز حتى الآن، مشيرة إلى أن مارتينيز أبلغ الاتحاد البلجيكي باحتمالية رحيله عن الشياطين الحمر، عقب الانتهاء من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشهر المقبل.

يذكر أن عقد مارتينيز مع منتخب بلجيكا يمتد حتى نهاية عام 2022.

الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة الدوري الاسباني

أخبار تهمك

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 10 ساعات

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 19 ساعة

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ أقل من ساعتين

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت في البريميرليج

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بلجيكا تستعد للبرازيل بعيدا عن الإعلام

مدرب بلجيكا يكشف حقيقة خلافة فالفيردي في برشلونة

برشلونة يرد على اقتراب مارتينيز من خلافة فالفيردي

تقارير.. برشلونة يستقر على مدرب الفريق الجديد

برشلونة يُحدد المرشحين لخلافة فالفيردي في حالة إقالته

4 مرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة.. تعرف عليهم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:28 ص

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

09:30 ص

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

09:05 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

06:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements