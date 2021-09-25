عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي برشلونة بشكل مكثف للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق خلفًا للهولندي رونالد كومان والذي اقترب من مغادرة النادي الكتالوي بسبب سوء النتائج وآخرها التعادل مع قادش في المباراة الماضية.





مدرب بلجيكا مرشح لخلافة كومان في برشلونة





وذكرت لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أجرى اتصالات أولية مع روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، من أجل استطلاع رأيه بشأن تدريب الفريق خلفًا لكومان.





وأوضحت أنه لم يحدث أي مفاوضات جادة بين مسؤولي برشلونة ومارتينيز حتى الآن، مشيرة إلى أن مارتينيز أبلغ الاتحاد البلجيكي باحتمالية رحيله عن الشياطين الحمر، عقب الانتهاء من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشهر المقبل.





يذكر أن عقد مارتينيز مع منتخب بلجيكا يمتد حتى نهاية عام 2022.