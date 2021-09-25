آخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك





يأمل مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في تمديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، هلال الوقت الحالي.





وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة في تعقد عقد المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك.





وطالب بن شرقي، الحصول علي أربعة ملايين دولار في الموسمين الجديدين، الذي يرغب في الزمالك في اضافتهما للموسم المتبقي له مع الفريق.





وكان أعلن مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجديد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمدة ثلاث مواسم قادمة.





وأشار المصدر إلى أنه من الأقرب انتقال اللاعب إلى صفوف فيوتشر إف سي أو فاركو خلال الفترة المقبلة، ولا صحة للحديث عن انتقاله للزمالك أو بيراميدز.





وتابع: " اللاعب يمتلك بعض العروض الخارجية ومن المطروح بقوة رحيله إلى الخارج تخوفا من تألقه داخل مصر".