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أسعار الخضروات اليوم السبت في الدقهلية

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد كشك
شهدت أسعار الخضراوات، اليوم السبت، استقرارا وفقا لأسعار سوق الجملة بمدينة المنصورة في الدقهلية.

أسعار الخضراوات
وسجلت أسعار الطماطم من 5 إلى 6 جنيات للكيلو، والبصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 8:10 جنيهات للكيلو، والخيار البلدي يتراوح بين 5:8 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم
وسجلت البطاطس الجملة بين 7:8 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات

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