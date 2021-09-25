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وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:38 ص
محمد عبد العاطي وزير الري
محمد عبد العاطي وزير الري
مصطفى الملاح
صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بأن مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة يُعد أحد المشروعات الهامة في مجال تأهيل منشآت الري الكبرى، مشيرا إلى أن مجموعة قناطر ديروط تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر التي تم إنشاؤها منذ 149 عامًا.

جاء ذلك في ضوء مواصلة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري بتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية بهدف تحديث وتأهيل وصيانة كافة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

الهدف من إنشاء قناطر ديروط الجديدة
وقال وزير الري إن قناطر ديروط الجديدة تهدف لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات 7 ترع فرعية تغذيها المجموعة، وتخدم زمام مساحته حوالي 1.50 مليون فدان فى خمسة محافظات "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة".

وأشار "عبدالعاطي" إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالًا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية "اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب"، مؤكدًا أنه تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفني والمالي، وبدء التفاوض مع الشركات المنفذة.

وأكد "عبدالعاطي" أن القطاع يقوم بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها "بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن - الترميم".

الإشراف على تصميم وتنفيذ 3 قناطر
وأضاف وزير الري أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يقوم بالإشراف على تصميم وتنفيذ 3 قناطر هى "قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر - قنطرة الفم على المسار الجديد - قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد"، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.60 مليون م٣يوم بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي.

وقال الوزير إن القطاع قام بتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذي تم افتتاحه فى شهر مايو الماضي، والذي يعد من أهم الأهوسة الملاحية علي نهر النيل مؤكدا أنه تمر من خلاله السفن السياحية المتنقلة بين الأقصر وأسوان بخلاف الملاحة النهرية المعتادة، مشيرًا إلى أن أعمال التحديث التي تمت أدت لخفض زمن الملء والتفريغ ليصبح 15 دقيقة بدلًا من 22 دقيقة قبل عملية التأهيل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.

وأشار عبدالعاطي إلى أنه يتم تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، مؤكدا أنه يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة ومراشمة للبوابات بعد تجفيف الفتحات وعمل الصيانة اللازمة للمحول والمولد الكهربائي.

وأضاف "عبدالعاطي" أن القطاع يقوم حاليًا بإجراء العديد من الدراسات مثل "دراسة تأهيل الكوبري الخرساني الثابت والمعدني المتحرك" أعلى سد ومفيض دمياط - دراسة تقييم الحالة الإنشائية لقنطرة فم بحر مويس بالبر الأيمن بالرياح التوفيقى كيلو 35.00 - أعمال جسات ورفع مساحي وجس صوتي للعديد من القناطر".
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
وزير الري: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة

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