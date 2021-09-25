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مقتل مسلح من طالبان وإصابة آخرين في تفجير بمدينة جلال آباد

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت مصادر إعلامية أفغانية، اليوم السبت، مقتل مسلح من حركة طالبان وإصابة آخرين إثر تفجير استهدف عربة تابعة للحركة في مدينة جلال آباد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، انفجرت خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

                            

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

 

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

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