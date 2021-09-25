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برلمانية: ملف المرض النفسي من أهم أولوياتي في الانعقاد الثاني

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:45 ص
النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد
إيمان أسامة
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن من أهم أولوياتها في بداية الانعقاد الثاني للبرلمان هو ملف المرض النفسي لدي الأطفال والشباب مما يؤدي بهم إلى الانتحار أو الإدمان.

المرض النفسي لدي الأطفال والشباب
وقالت"سعيد" في تصريح لبوابة "الفجر" إنها ستتناول هذا بشكل سؤال للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بشأن المصحات النفسية المفتوحة لعلاج الإدمان أو المرض النفسي بدون الحصول على تراخيص تضم سلامة المريض وخصوصًا أنه فاقد للأهلية والمصداقية المجتمعية.

العيادة النفسية بالمدارس والجامعات
وأضافت عضو صحة النواب، أنها سوف تقدم أيضًا اقتراح برغبة لكل من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي لتوفير عيادة خاصة بالمدارس والجامعات ويكون اسمها العيادة النفسية ويتواجد بها طبيب نفسي يتعامل مع الأطفال الذين يصدر منهم أي انحراف نفسي ويتدخل لحل المشكلة بطريقة صحيحة حتى لاينتهي به الحال للإمان أو الانتحار وكذلك الحال في الجامعات.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء الدورة الثانية، في الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم السبت، بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا برقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لبدء الدورة الثانية، في الفصل التشريعي الأول، وذلك بتاريخ 5 أكتوبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

هالة زايد لجنه الصحه بمجلس النواب النائبة إيرين سعيد المرض النفسي

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