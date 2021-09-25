طلب إحاطة لـ 5 وزراء للاستفادة من الأراضي غير المستغلة وسرعة البت في طلبات التخصيص





تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الأوقاف، الزراعة، الرى، السياحة والآُثار، والتنمية المحلية، بشأن عمل حصر شامل ودقيق لكافة الأراضي غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

قرارات على أرض الواقع



وأوضح محسب، في طلبه، اليوم، أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة ينصب في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وهناك توجيهات مباشرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمامات في صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض الأراضي غير المستغلة يتم التعدي عليها مما يُعد بمثابة إهدار للمال العام.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عددا من المحافظات يوجد بها استراحات تابعة لوزارة الرى غير مستغلة تساوي ملايين الجنيهات، كما يوجد محافظات بها أراضي تابعة للآثار أيضا غير مستغلة، متسائلا، لماذا لم يتم التنقيب عن الآثار بهذه الأراضي للاستفادة منها أو طرح الأراضي للنفع العام في حال عدم وجود معالم أثرية بها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى وفى حاجة ماسة للمشروعات الخدمية.

حصر شامل بكافة الأراضي الشاغرة



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عقد اجتماع موسع مع وكلاء الوزراء السابقين في مختلف المحافظات لتقديم حصر شامل بكافة الأراضي الشاغرة على مستوى الجمهورية، وكيفية استغلالها سواء فى ذات الصدد التابعة له، أو في إقامة مشروعات ذات نفع عام، على أن يتم البت في طلبات التخصيص بشكل أسرع للحفاظ على هذه الأراضي من التعدي. وإعلاء المصلحة العامة.

