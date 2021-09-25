Advertisements

طلب إحاطة لـ 5 وزراء للاستفادة من الأراضي غير المستغلة وسرعة البت في طلبات التخصيص

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:48 ص
النائب
النائب
دينا عبد الستار


تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الأوقاف، الزراعة، الرى، السياحة والآُثار، والتنمية المحلية، بشأن عمل حصر شامل ودقيق لكافة الأراضي غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
قرارات على أرض الواقع

وأوضح محسب، في طلبه، اليوم، أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة ينصب في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وهناك توجيهات مباشرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمامات في صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض الأراضي غير المستغلة يتم التعدي عليها مما يُعد بمثابة إهدار للمال العام.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عددا من المحافظات يوجد بها استراحات تابعة لوزارة الرى غير مستغلة تساوي ملايين الجنيهات، كما يوجد محافظات بها أراضي تابعة للآثار أيضا غير مستغلة، متسائلا، لماذا لم يتم التنقيب عن الآثار بهذه الأراضي للاستفادة منها أو طرح الأراضي للنفع العام في حال عدم وجود معالم أثرية بها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى وفى حاجة ماسة للمشروعات الخدمية.
حصر شامل بكافة الأراضي الشاغرة

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عقد اجتماع موسع مع وكلاء الوزراء السابقين في مختلف المحافظات لتقديم حصر شامل بكافة الأراضي الشاغرة على مستوى الجمهورية، وكيفية استغلالها سواء فى ذات الصدد التابعة له، أو في إقامة مشروعات ذات نفع عام، على أن يتم البت في طلبات التخصيص بشكل أسرع للحفاظ على هذه الأراضي من التعدي. وإعلاء المصلحة العامة.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب برلماني الزراعه البرلمان

أخبار تهمك

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 19 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 17 دقيقة

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 19 ساعة

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 10 ساعات

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ أقل من ساعتين

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت في البريميرليج

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:28 ص

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

09:30 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

09:05 ص

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

06:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements