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في ذكرى وفاته.. نجاح الموجي الذي رسب في الإختبارات الفنية.. ووصل إلى منصب وكيل أول وزارة الثقافة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
في ذكرى وفاته.. نجاح الموجي الذي رسب في الإختبارات الفنية.. ووصل إلى منصب وكيل أول وزارة الثقافة

تحل اليوم ذكرى الفنان الكبير نجاح الموجي، أحد العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية.

حصل نجاح الموجي، على درجة البكالوريوس من المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بعد أن ترك كلية التجارة، حاول الالتحاق فى المعهد العالى للفنون المسرحية لكنه رسب في الاختبارات، وعمل الموجى في وزارة الثقافة بمؤهله بجانب عمله بالفن إلى أن وصل إلى منصب وكيل أول وزارة الثقافة.


بدأ حياته الفنية مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح فى أواخر الستينيات، بعد أن اسند إليه المخرج الكبير الراحل "محمد سالم" والفنان "جورج سيدهم" دورا هاما فى مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" التى خطفت الأنظار إليه من خلالها، قدم بعد تركه الثلاثي برنامج إذاعي "مسرح الكاريكاتير" ولاقي نجاحًا كبيرًا.

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نجاح الموجي الفنان نجاح الموجي الفجر الفني

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