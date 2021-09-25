طقس اليوم شديد الحرارة نهارا ودافئ ليلا في السعودية

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار وفترة الليل، اليوم السبت الموافق 25- 9 -2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم في السعودية





قال المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، إنه يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق بينما يكون معتدل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.





كما تستمر فرصة هطول زخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولاً لاجزاء من الطائف وأجزاء من مرتفعات شرق وجنوب مكة المكرمة.





وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة في اجزاء من منطقتي الشرقية والرياض إدارياً تنشط في بعض النطاقات بحيث تثير الغبار في بعض النطاقات بينما تكون شمالية غربية نشطة في اجزاء من المناطق الغربية وسواحل البحر الاحمر قد تعمل على اثارة الغبار الخفيف ببعض المناطق الداخلية.



