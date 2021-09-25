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تعرف على درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في البحرين اليوم

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار وفترة الليل، اليوم السبت الموافق 25- 9 -2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون رطباً أحياناً وحاراً نسبياً خلال النهار.

وعن الرياح، تكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة، مع ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

أما درجة الحرارة، تسجل العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، وعن الرطوبة النسبية، تسجل العظمى 85% والصغرى 20%.

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