حالة الطقس في الكويت اليوم "معتدل ورطب"

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار وفترة الليل، اليوم السبت الموافق 25- 9 -2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم في الكويت

أكد المركز الوطني للأرصاد بالكويت، أنه يكون ليلًا مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، والصغرى تبلغ 25 درجة.





أما حالة الطقس نهارا، يسوط طقس حار والرياح شمالية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة والعظمى 42 درجة.