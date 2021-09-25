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"غيوم وأتربة".. تعرف على طقس الإمارات اليوم

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار وفترة الليل، اليوم السبت الموافق 25- 9 -2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

وتوقع المركز أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وعن الرياح تكون من خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة.

وأشار المركز، في نشرته اليومية، إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:21 والثاني عند الساعة 03:51 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والثاني عند الساعة 21:44. 

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