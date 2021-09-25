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"مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم السبت، حيث يسود استمرار انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد في بيانها، أنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.
 
وتتوقع الأرصاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. 

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