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الأهلي يسابق الزمن من أجل التخلص من نجم الفريق

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى عن آخر تطورات ملف رحيل جونيور أجاى جناح الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى القلعة الحمراء يسابقون الزمن من أجل رحيل أجايي خلال الفترة المقبلة.


وأضاف المصدر أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض في الوقت الحالي ويتم دراسة العروض بعناية شديدة ومن المقرر أن تشهدد الساعات القليلة المقبلة موقف حاسم من مسئولى القلعة الحمراء.


حيث أكد المصدر أن الجميع داخل النادى الأهلى استقر على رحيل جناح الفريق خلال الفترة المقبلة.

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