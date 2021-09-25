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زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب محافظة الموصل العراقية

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:01 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

ضرب زلزال بقوة 4.3 ريختر، صباح اليوم السبت، محافظة الموصل العراقية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية، تسجيل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في محافظة السليمانية.

 

وأوضحت وزارة النقل العراقية - في بيان أن "الزلزال سجل في تمام الساعة 06:43 مساء يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي وبلغ قوته (4.5)، درجة حيث تبعد (18) كم شمال غربي قضاء كلار من محافظة السليمانية".

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زلزال الموصل العراق

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