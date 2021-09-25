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ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت
السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:01 ص
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات اليوم السبت.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المرتبة الثانية أتليتكو مدريد.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1 ريال مدريد، 16 نقطة.
2 أتلتيكو مدريد، 14 نقطة.
3 ريال سوسيداد، 13 نقاط.
4 إشبيلية، 11 نقطة.
5 فالنسيا، 10 نقاط.
6 رايو فاليكانو، 10 نقاط.
7 برشلونة، 9 نقاط.
8 ريال بيتيس، 9 نقاط.
9 أتلتيك بلباو، 9 نقاط.
10 أوساسونا، 8 نقاط.
11 ريال مايوركا، 8 نقاط.
12 فياريال، 7 نقاط.
13 إسبانيول، 6 نقاط.
14 قادش، 6 نقاط.
15 إلتشي، 6 نقاط.
16 ليفانتي، 4 نقاط.
17 سيلتا فيجو، 4 نقاط.
18 غرناطة، 3 نقاط.
19 خيتافي، بلا نقاط.
20 ألافيس، بلا نقاط.