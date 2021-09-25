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الجزائر تسعى لشراء بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:05 ص
الجزائر
الجزائر
وكالات
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يتضمن استحداث ميزانية خاصة للتكفل بنفقات الحصول على حقوق إعادة البث التلفزيوني للمباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

يكفل المرسوم الذي يحمل رقم 353-21، المؤرخ في 15 سبتمبر (أيلول) الجاري، والمنشور في العدد رقم 71 من الجريدة الرسمية، استفادة التلفزيون الجزائري الرسمي من مبلغ بقيمة 3 ملايين دولار، لشراء هذه الحقوق.

وتتصدر الجزائر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، برصيد أربع نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، وبنقطة واحدة عن النيجر في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة دون رصيد.

ويلعب منتخب الجزائر مع ضيفه النيجر يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل ان يحل عليه ضيفاً يوم 12 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات.

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