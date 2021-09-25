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ننشر رابط تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة
السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:01 ص
حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية، ننشر لكم في السطور التالية وخاصة للمهتمين من الطلاب وأولياء الأمور التسجيل في الجامعات الخاصة، رابط تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة.
وانطلقت صباح، اليوم السبت أعمال التنسيق المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022 .
ومن المؤكد أن أعمال التقديم تستمر لمدة 3 أيام، حيث تنتهى يوم الاثنين 27 سبتمبر على أن يتم إعلان النتائج في الخامسة من مساء الثلاثاء 28 سبتمبر.
وعن رابط تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة هوhttps://www.cpnu-admission.edu.eg/، حيث يحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة.
ويشترط أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.