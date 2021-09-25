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بسنت النبراوي :" هذا ما جذبني للظهور في " عروستي" ..ولا تقلقني ادوار الشر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
كشفت الفنانة بسنت النبراوي، لـ"الفجر الفني" سبب تحمسها لدورها في فيلم "عروستي" مشيرة إلي أنها عندما علمت بوجود محمد بكير، وان شركة الإنتاج هاي ميديا وافقت على الفور معربة عن سعادتها بالظهور كضيفة شرف داخل العمل.


وأضافت:" فكرة العمل فكرة لذيذة حيث أن المجتمع المصري أغلبه يقوم على زواج الصالونات.




كما تحدثت الفنانة بسنت النبراوي، عن دورها في حكاية "رق الحبيب" قائلة:" دوري فيه جانب شر لكنه ليس شر فقط مضيفة أنها لم تقلق من مثل هذة الأدوار".


وكشفت عن رأيها في زواج الحب والصالونات قائلة:" أنها تتمني الزواج عن حب".
بسنت النبراوي : هذا ما جذبني للظهور في عروستي ..ولا تقلقني ادوار الشر
بسنت النبراوي :" هذا ما جذبني للظهور في " عروستي" ..ولا تقلقني ادوار الشر
بسنت النبراوي :" هذا ما جذبني للظهور في " عروستي" ..ولا تقلقني ادوار الشر

الكلمات المفتاحية

عروستي بسنت نبراوي الفجر الفني

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