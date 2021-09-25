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كارمن سليمان تعلن سلبية المسحة الخاصة بها لفيروس كورونا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
كارمن سليمان تعلن سلبية المسحة الخاصة بها لفيروس كورونا
أعلنت المطربة كارمن سليمان، سلبية المسحة التي خضعت لها مؤخرًا بعد مرضها خلال الفترة الحالية، مشيرةً إلى أنها كانت تعاني من بعض الاحتقان في الحلق، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام".


كتبت "كارمن" معلقة: "أقولكم على سر أنا تعبانة، ولدي احتقان في الحلق وكنت أشك أنها كورونا، ونزلت للاستعداد للعرض وأجريت المكياج لنفسي خوفا من عدوى أحد".

أضافت: قمت بإجراء مسحة كورونا منذ قليل والحمد لله ظهرت سلبيتها فكنت متخوفة جدا أن أكون أصبت بكورونا الحمد لله برد عادي، كنت أخشى توقف العرض أو التأثير عليه.


كما تحدثت كارمن سليمان عن مشاركتها ضمن مسرحية ياما فى الجراب يا حاوي فى تصريح صحفي وقالت:خوضي لتجربة المسرح لم تكن سهلة ولكننا كفريق عمل أجرينا بروفات كثيرة حتى نصل لهذا المستوى، وجميع صُناع العمل ساعدوني كثيرًا في المسرحية: أحب أشكرهم على التعب اللي تعبوه معايا وأنا متحمسة جدًا، وشايفه إنه الحمد لله تدربنا بشكل كفاي وحساه أني وصلت لحاجة كويسة في الدور وأتمنى يعجب الجمهور.

الكلمات المفتاحية

كارمن سليمان فيروس كورونا

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