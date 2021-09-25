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بعد 14 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقته الدراجات النارية بالجيزة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبدالحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالجيزة.
 
القبض على تشكيل عصابي
حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب قص الأقفال وتوصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الشادو - مقص حديدى - مفك - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (14) واقعة سرقة دراجة نارية بدائرة القسم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم (سمكرى، عاطل "سيئى النية")، أمكن ضبطهما والمسروقات.

إجراءات قانونية 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط تشكيل عصابي سرقة الداجات النارية الجيزة

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