تجديد حبس 4 عاطلين لإتجارهم في المخدرات بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية تجديد حبس 4 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 150 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بمحافظة الإسماعيلية، بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط التشكيل

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.