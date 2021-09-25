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بأسلوب المغافلة.. القبض على المتهم بسرقة سيدة بالبساتين

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:58 ص
متهم
متهم
هبة عبدالحفيظ

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (صاحبة محل خياطة - كائن بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة هاتفها المحمول من داخل المحل ملكها.
التحريات وجمع المعلومات
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أنه بحيازة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعائه ومناقشته عن مصدر الهاتف أقر بشرائه من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ونفى علمه بكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.
ضبط المتهم
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوبى " المغافلة، كسر الباب"، وأقر بإرتكابه عدد (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مباحث حوادث تحريات

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