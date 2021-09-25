ضبط 35 ألف نسخة كتاب لمناهج تعليمية بدون تصريح داخل مطبعة بالقاهرة



تمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول) لقيامه بطبع ونسخ وتداول كتب خارجية خاصة بمناهج تعليمية غير مصرح بتداولها "بدون تصريح" بالمخالفة لأحكام القانون.. وعثر على (عدد 35 ألف نسخة كتاب خارجى لمواد دراسية مختلفة- كمية من الزنكات الخاصة بالطباعة).

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع من خلال إحدى المكتبات بمنطقة الفجالة بدائرة قسم شرطة الأزبكية لتحقيق أرباح غير مشروعة.



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.