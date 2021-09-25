Advertisements

ضبط 35 ألف نسخة كتاب لمناهج تعليمية بدون تصريح داخل مطبعة بالقاهرة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:03 م
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبدالحفيظ

تمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول) لقيامه بطبع ونسخ وتداول كتب خارجية خاصة بمناهج تعليمية غير مصرح بتداولها "بدون تصريح" بالمخالفة لأحكام القانون.. وعثر على (عدد 35 ألف نسخة كتاب خارجى لمواد دراسية مختلفة- كمية من الزنكات الخاصة بالطباعة).
اعتراف المتهم
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع من خلال إحدى المكتبات بمنطقة الفجالة بدائرة قسم شرطة الأزبكية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة كتب مخالفة حوادث الفجالة

أخبار تهمك

عقوبة قاسية تنتظر مدرب برشلونة بعد طرده أمام قادش

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 47 دقيقة

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

منذ ساعتين و 21 دقيقة

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يسابق الزمن من أجل التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

٤ تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

سر معاناة دوناروما مع باريس سان جيرمان خلال الموسم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:04 م

٤ تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

09:30 ص

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

11:30 ص

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

10:28 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements