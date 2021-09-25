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٤ تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:04 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام إنبي.

ويلتقي الأهلي بنظيره إنبي في السابعة من مساء اليوم السبت بدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : محمود كهربا - لويس ميكيسوني - محمد شريف.

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