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محافظ كفر الشيخ يعلن إزالة 400 حالة تعدي خلال تنفيذ الموجة الـ 18

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:05 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
عمرو الشامي
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 21 قرارا لاسترداد أراضي أملاك الدولة، وإجمالي ما تم تنفيذه 400 قرار منذ بدء الموجة 18 حتى الآن، من بينهم 247 قرار مبانى على مساحة 20276مترًا، و157 قرار زراعي على مساحة 337 فدان، و10 قراريط، و17 سهم.

استرداد أراضي أملاك الدولة
ويأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدًا على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

محافظ كفر الشيخ 
وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهًا بإزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشددًا على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

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موجة 18 محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ عمرو البشبيشى 400 حالة تعدي

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