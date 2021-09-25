جهود أمنية مستمرة لمواصلة الارتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية ببني سويف





جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمرارًا لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.





كما جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة إلى مديرية أمن بني سويف.

الكشف الطبي على عدد من المواطنين

وت م توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية والمحتجزين ورجال الشرطة والعاملين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن بني سويف للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.