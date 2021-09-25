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سر معاناة دوناروما مع باريس سان جيرمان خلال الموسم

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:05 م
دوناروما مع باريس سان جيرمان
دوناروما مع باريس سان جيرمان
محمد نادر
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، سر معاناة جيانلويجي دوناروما في باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي.

حارس باريس سان جيرمان غير سعيد بتواجده في الفريق
وذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن حارس المنتخب الإيطالي لا يشعر بالسعادة مع الفريق الباريسي بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس، يحدد اختياراته في المشاركة، بناء على رغبات غرفة الملابس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعبي أمريكا الجنوبية في الفريق يتمتعون بعلاقة قوية معًا ولهم ثقل في غرفة الملابس، وهم ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا ونافاس وماركينيوس ونيمار دا سيلفا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن لاعبي امريكا الجنوبيه يقدمون الدعم الكامل للكوستاريكي نافاس كي يكون الحارس الأول لسان جيرمان، لذا قرر بوكيتينو عدم منح دوناروما فرصة اللعب بانتظام مع باريس.

وقالت الصحيفة إن بوكيتينو دخل في جدال مع ميسي مؤخرًا، لذلك فإنه لا يريد تعقيد علاقته بالبرغوث من خلال وضع نافاس على مقاعد البدلاء.

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