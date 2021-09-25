التعليم تعلن تفاصيل "نص الاستماع" بمادة اللغة العربية للصف الرابع



مهارة الاستماع

وكشف نوال شلبي من خلال بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك خطوات الاستماع وهى

- يقرأ المعلم العنوان، ويطرح بعض الأسئلة حول الصور المرافقة للنص، ويتكلم عنها قليلًا.

- استخدام معلومات التلاميذ السابقة، ويسألهم عن توقعاتهم حول أحداث النص.

- استخدام الصور في النص، واستخلاص بعض المعلومات التي سيقابلها التلاميذ منها.

- سؤال التلاميذ مباشرةً عن خبراتهم حول الموضوع.

- قراءة النص بوضوح، واهتمام، وتشويق واستخدم نبراتٍ متعددةً.

- التوقف في أثناء القراءة والتحدث عن الصور والنص والشخصيات.

- إعادة سرد النص.

قالت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج، إن مهارة الاستماع نالت حظًا وافرًا من الاهتمام في منهج اللغة العربية للصف الرابع، حيث يبدأ كل موضوع بنص استماع، (موجود بنهاية الكتاب) وفي دليل المعلم ويتناول المعلم نص الاستماع.