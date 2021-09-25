تعرف على شروط النجاح لطلاب الصف الرابع الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشروط التي يجب معرفتها لنجاح طالب الصف الرابع الابتدائي، ومن هنا، ننشر لكم في السطور التالية آليات وضوابط نجاح الطالب وانتقاله بالصف الأعلى:





- من المقرر أن يؤدي الطالب 3 اختبارات في الترم الواحد، وتحسب الدرجات عن طريق مجموع الاحتبارات الثلاثة والمهام الادائية ودرجات المواظبة.





- يخصص 15 درجة على اختبار الشهر الأول و 15 درجة على اختبار الشهر االثاني.





- أما الاختبار الثالث يخصص 30 درجة.





- تخصص 35 درجة على المهام الأدائية.





- 5 درجات للمواظبة.





- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.





- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.





- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.





- يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.





- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.