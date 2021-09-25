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مروان يونس يكشف لـ"الفجر الفني" عن رأيه في زواج الحب والصالونات وزوجته تعلق :" بابا كده هيحبك اكتر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - مي مرسي تصوير: عبير احمد
كشف الفنان والمذيع مروان يونس، لـ"الفجر الفني" عن رأيه في جواز الحب والصالونات فيلم " عروستي" أثناء تواجده في العرض الخاص به مشيرًا إلي أنه يفضل الزواج عن حب مائة بالمئه لانه أيضًا في النهاية سيتبعه تعارف وزواج وهو يفضل تتابع المواضيع بهذا الشكل ".

وعلقت زوجته هند حسن قائلة:" بابا كدا هيحبك أكتر".





كما كشف عن علاقته بالسوشيال ميديا قائلًا:" السوشيال ميديا أصبحت ضرورية ومهمه ولكن تغيرت نظرتي لها ولا أفضلها "

فيلم "عروستي " من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

الكلمات المفتاحية

مصطفى البربري مروان يونس الفجر الفني

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