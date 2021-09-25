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ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:22 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فتح الله رضوان
أصدر الفريق جلال هويدي، رئيس حزب حماة الوطن، بتعيين ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب السابق ونقيب المعلمين بأسوان أمينا لأمانة الحزب بمحافظة أسوان.

ياسين عبد الصبور أمينا لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان
أكد ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين والعضو السابق لمجلس النواب، توليه منصب الأمين العام لحزب حماة الوطن لمحافظة أسوان، خلفا للنائبة نيفين حمدي أمين عام حزب حماة الوطن بأسوان.


وأضاف "ياسين" أنه يتقدم بالشكر إلى الهيئة العليا لحماة الوطن، وذلك لثقتهم فيه وتوليه منصب أمين عام الحزب بمحافظة أسوان.

والجدير بالذكر أن ياسبن عبد الصبور هو عضو سابق فى الدورة السابقة لمجلس النواب بمحافظة أسوان.

مقاطع جنسية 
وكان قد كشف النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة محافظة أسوان، حقيقة ظهوره في مقاطع جنسية برفقة نائبة.

جاء هذا عقب تداول مقطع فيديو مخل منسوب لأمين عام حزب مستقبل وطن وللنائبة ن. ح، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة السابقة.

ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان
ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان
ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان
ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان
ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان
ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان
ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان
ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان
ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان
ياسين عبد الصبور أمينا عاما لأمانة حزب حماة الوطن بأسوان

الكلمات المفتاحية

ياسين عبد الصبور حزب حماة الوطن بأسوان جلال هويدي

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