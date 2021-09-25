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رئيس جهاز العبور يكشف تفاصيل "أسواق الخير" لاحتواء الباعة الجائلين (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن أسواق الخير التي نفذها جهاز المدينة تعد آلية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في مدينة العبور.

وأشار "الغيطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهم كانوا يقومون بحملات ليلية ونهارية على مدار الستة شهور الماضية لرصد الباعة الجائلين في المدينة وحصرهم وإنشاء قاعدة بيانات عنهم، مضيفا أنهم قاموا بتسكين كل الباعة الجائلين الذين تم حصرهم في أسواق الخير.

وأضاف أنه تم طرح المناطق الفارغة في سوق الخير بنظام القرعة لسكان مدينة العبور، لافتا إلى أنه تم تشغيل السوق بشكل تجريبي اليوم، وبه كل المستلزمات المنزلية التي تحتاجها الأسرة، لافتا إلى أن السوق متكامل الخدمات ومؤمن ضد الحريق، ومزود بمنظومة كاميرات، ومكان السوق عبقري.

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