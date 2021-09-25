رئيس جهاز العبور يكشف تفاصيل "أسواق الخير" لاحتواء الباعة الجائلين (فيديو)

قال عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن أسواق الخير التي نفذها جهاز المدينة تعد آلية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في مدينة العبور.





وأشار "الغيطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهم كانوا يقومون بحملات ليلية ونهارية على مدار الستة شهور الماضية لرصد الباعة الجائلين في المدينة وحصرهم وإنشاء قاعدة بيانات عنهم، مضيفا أنهم قاموا بتسكين كل الباعة الجائلين الذين تم حصرهم في أسواق الخير.



