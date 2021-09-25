الإمارات تعلن عن تشكيل وزاري جديد للحكومة

أفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بأن حاكم دبي ونائب رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن عن تعديلات في الحكومة.

وقال عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "إن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".