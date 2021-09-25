شوربة الجزر بالبرتقال.. وصفة جديدة

نقجم لكم في السطور التالية، طريقة تحضير شوربة الجزر بالبرتقال للحصول على وصفة جيدة اتبعي المقادير وطريقة التحضير التالية:





المقادير

- الجزر : 2 حبة (مقطع دوائر)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- برش البرتقال : ملعقة صغيرة

- عصير البرتقال : ملعقة كبيرة

- كريمة : ربع كوب (سائلة)

- مرق خضار : 3 اكواب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)





طريقة التحضير

- سخني الزيت والزبدة في قدر.

- أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

- أضيفي الجزر وعصير البرتقال وبرش البرتقال والملح والفلفل وقلبي لمدة 5 دقائق.

- أضيفي المرق وغطي القدر واتركيه لمدة 20 – 25 دقيقة حتى تنضج المكونات.

- اهرسي الشوربة في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي الكريمة واتركيها تغلي لمدة 5 دقائق.

- تبلي بجوزة الطيب وقدميها ساخنة.