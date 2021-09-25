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شوربة الجزر بالبرتقال.. وصفة جديدة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
نقجم لكم في السطور التالية، طريقة تحضير شوربة الجزر بالبرتقال للحصول على وصفة جيدة اتبعي المقادير وطريقة التحضير التالية:

المقادير
- الجزر : 2 حبة (مقطع دوائر)
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- برش البرتقال : ملعقة صغيرة
- عصير البرتقال : ملعقة كبيرة
- كريمة : ربع كوب (سائلة)
- مرق خضار : 3 اكواب
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

طريقة التحضير
- سخني الزيت والزبدة في قدر.
- أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل.
- أضيفي الجزر وعصير البرتقال وبرش البرتقال والملح والفلفل وقلبي لمدة 5 دقائق.
- أضيفي المرق وغطي القدر واتركيه لمدة 20 – 25 دقيقة حتى تنضج المكونات.
- اهرسي الشوربة في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي الكريمة واتركيها تغلي لمدة 5 دقائق.
- تبلي بجوزة الطيب وقدميها ساخنة.

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