نائب: تقرير التنمية البشرية أبلغ رد على المشككين حول ملف حقوق الإنسان



تقرير التنمية البشرية

وتابع الهضيبى: "تقرير التنمية البشرية جمع كل التغيرات والتطورات التي حدثت بمصر خلال هذه الفترة، وألقى الضوء على مجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، بداية من مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنّيها وتنفيذها، وتأثيرها على حياة المواطنين والمساهمة في تحسين الأوضاع، وخلال هذه الفترة تقدمت مصر نحو تحقيق إصلاح شامل، بداية من ملف الاقتصاد، والرعاية والحماية الاجتماعية التى كان لها النصيب الأكبر، سواء من خلال الحق فى السكن، الحق فى العلاج، الحق فى التعليم، وتوجيه النصيب الأكبر لدعم الفئات غير القادرة، وهذا أبلغ رد على اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الانسان".



مجلس الشيوخ

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرصت خلال الفترة الأخيرة على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة، وهناك خطوات جادة وفعالة فى هذا الصدد، ففي قطاع التعليم على سبيل المثال شاهدنا وضع منظومة جديدة للتطوير وانخفاض معدلات التسرب، ووضع خطة للنهوض بالبنية التحتية لتطبيق التعليم عن بُعد، وكذلك قطاع الصحة، سواء من خلال العديد من المبادرات وفى مقدمتها حملة 100 مليون صحة، وغيرها الكثير ولعل جائحة كورونا رسالة قوية حول جهود الدولة فى التعامل مع الأزمات وكيف وفرت المصل للمواطنين وكانت من أوائل الدول التى حصلت على اللقاح، كل هذه الجهود تأتى فى إطار دعم حقوق الإنسان المصرى.





واختتم الهضيبي قائلًا: "بنظرة تحليلية للتقرير الذى قام بإعداده باحثين لا ينتمون إلى جهات علمية مصرية ولا يعمل أحد منهم في أي جهة حكومية مصرية من 177 دولة، وما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة على الأرض فى ملفات الاقتصاد، الاستثمار، التعليم، الصحة، السكن، منظومة الدعم، الرعاية والحماية الاجتماعية، شبكة الطرق، وغيرها من الموضوعات أبلغ رد على المشككين حول طبيعة الأوضاع، فهذه الفترة شهدت تحديات ولكنها أيضا فترة إنجازات".





قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة فى كافة الملفات يعد إنجازا على الأرض، بشهادة مؤسسات دولية، فعلى سبيل المثال تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 "التنمية حق للجميع مصر المسيرة والمسار" الذى يأتى بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010 وما تطرق إليه من محاور، يُعد أبرز وأبلغ رد على ما تم خلال هذه الفترة من الزمن من إنجازات على الرغم من كم التحديات سواء الداخلية او الخارجية.