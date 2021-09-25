Advertisements

نائب: تقرير التنمية البشرية أبلغ رد على المشككين حول ملف حقوق الإنسان

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:34 م
النائب ياسر الهضيبى
النائب ياسر الهضيبى
دينا عبد الستار
قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة فى كافة الملفات يعد إنجازا على الأرض، بشهادة مؤسسات دولية، فعلى سبيل المثال تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 "التنمية حق للجميع مصر المسيرة والمسار" الذى يأتى بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010 وما تطرق إليه من محاور، يُعد أبرز وأبلغ رد على ما تم خلال هذه الفترة من الزمن من إنجازات على الرغم من كم التحديات سواء الداخلية او الخارجية.

تقرير التنمية البشرية 
وتابع الهضيبى: "تقرير التنمية البشرية جمع كل التغيرات والتطورات التي حدثت بمصر خلال هذه الفترة، وألقى الضوء على مجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، بداية من مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنّيها وتنفيذها، وتأثيرها على حياة المواطنين والمساهمة في تحسين الأوضاع، وخلال هذه الفترة تقدمت مصر نحو تحقيق إصلاح شامل، بداية من ملف الاقتصاد، والرعاية والحماية الاجتماعية التى كان لها النصيب الأكبر، سواء من خلال الحق فى السكن، الحق فى العلاج، الحق فى التعليم، وتوجيه النصيب الأكبر لدعم الفئات غير القادرة، وهذا أبلغ رد على اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الانسان".

مجلس الشيوخ
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرصت خلال الفترة الأخيرة على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة، وهناك خطوات جادة وفعالة فى هذا الصدد، ففي قطاع التعليم على سبيل المثال شاهدنا وضع منظومة جديدة للتطوير وانخفاض معدلات التسرب، ووضع خطة للنهوض بالبنية التحتية لتطبيق التعليم عن بُعد، وكذلك قطاع الصحة، سواء من خلال العديد من المبادرات وفى مقدمتها حملة 100 مليون صحة، وغيرها الكثير ولعل جائحة كورونا رسالة قوية حول جهود الدولة فى التعامل مع الأزمات وكيف وفرت المصل للمواطنين وكانت من أوائل الدول التى حصلت على اللقاح، كل هذه الجهود تأتى فى إطار دعم حقوق الإنسان المصرى.


واختتم الهضيبي قائلًا: "بنظرة تحليلية للتقرير الذى قام بإعداده باحثين لا ينتمون إلى جهات علمية مصرية ولا يعمل أحد منهم في أي جهة حكومية مصرية من 177 دولة، وما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة على الأرض فى ملفات الاقتصاد، الاستثمار، التعليم، الصحة، السكن، منظومة الدعم، الرعاية والحماية الاجتماعية، شبكة الطرق، وغيرها من الموضوعات أبلغ رد على المشككين حول طبيعة الأوضاع، فهذه الفترة شهدت تحديات ولكنها أيضا فترة إنجازات".

الكلمات المفتاحية

ياسر الهضيبى حقوق الإنسان تقرير التنمية البشرية

أخبار تهمك

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

٤ تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

منذ ساعة و 23 دقيقة

سر معاناة دوناروما مع باريس سان جيرمان خلال الموسم

منذ أقل من ساعة

عقوبة قاسية تنتظر مدرب برشلونة بعد طرده أمام قادش

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن من أجل التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الهضيبي: مصر تخطط لضمان خدمة تعليمية أفضل لمواطنيها

عضو بـ "الشيوخ": الرئيس السيسى يؤسس لبناء مصر الحديثة

نائب بالشيوخ: مشروع قانون التعليم الفني استحقاق دستوري وضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة

عضو بـ"الشيوخ": صلابة الاقتصاد المصري ساهمت في جلب المستثمرين من مختلف دول العالم

نائب بالشيوخ: شهدنا إنجازات خلال 7 سنوات لم نشهدها على مدار عصور سابقة

موجز البرلمان| نواب "الشيوخ" يشيدون بإنجازات الرئيس على مدار الـ 7 سنوات الماضية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:04 م

٤ تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

09:30 ص

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

11:30 ص

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

10:28 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements