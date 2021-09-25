في ذكرى وفاته.. تعرف على أهم محطات حياة الراحل صلاح السقا

يعتبر اليوم 25 سبتمبر الذكرى الحادية عشر على وفاة المخرج المسرحي ورائد فن العرائس صلاح السقا، والد الفنان أحمد السقا، وبالتزامن مع ذكرى وفاته إليكم أهم محطات صلاح السقا



ولد في 11 سبتمبر 1932 بدأ الراحل صلاح السقا حياته العملية بوظيفه المحاماة، ثم التحق بدورة تدريبيه لتعليم فن العرائس علي يد سبرجي أورازوف حصل على دبلومة الإخراج المسرحي من رومانيا وتخصص في فن العرائس، وبعدها حصل على ماجستير من قسم الإخراج من معهد السينما بعد عودته إلى مصر.





وقدم العديد من الأعمال الفنية أهمها الليله الكبيرة، الأطفال يدخلون البرلمان، خرج ولم يعد دندش، حكايه السقا، كما ساهم في إنشاء مسارح العرائس في بعض الدول مثل سوريا، تونس، قطر، العراق.



حضر له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عرض مسرحي عام 1960 وأشاد بموهبته وقرر إنشاء مسرح العرائس على أن يتولى السقا منصب المدير ثم تولى رئاسة البيت الفني للمسرح من الفترة 1988 حتى 1990.





وحصل الراحل صلاح السقا على العديد من الجوائز منها أبرزها بوخارست في بداياته الفنية، ومن مهرجان برلين عام 1973.



كما نال شهاده تقدير من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980، ونال الدرع المميز من مهرجان جرش بالأردن 1985 كما منحه عمدة مستل باخ بالنمسا وسامًا خاصًا بمناسبه عرض الليلة الكبيرة.







يذكر أنه تزوج من نادية ابنة الفنان عبدالله السروجي وأنجب منها أحمد وفاطمة، كما توفي المخرج الكبير صلاح السقا متأثرا بهبوط في القلب وقصور في وظائف الكلي 25 سبتمبر 2010.