Advertisements

رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:34 م
رونالدو
رونالدو
علي نبوي
أعلن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أستون فيلا بعد قليل ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتعويض جماهيره عن الخروج من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعدما خسر أمام وست هام 0-1.


وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا كالتالي :- 

حراسة المرمى : ديفيد دي خيا

الدفاع : بيساكا - ماجوير - فاران - لوك شو

الوسط : فريد - مكتوميني - بوجبا - برونو هيرنانديز

الهجوم : كريستيانو رونالدو - جرين وود.


الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايد رونالدو تزعج مانشستر سيتي

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عقوبة قاسية تنتظر مدرب برشلونة بعد طرده أمام قادش

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يسابق الزمن من أجل التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

سر معاناة دوناروما مع باريس سان جيرمان خلال الموسم

منذ ساعة الا ربع

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

٤ تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام توتنهام

سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

سولسكاير يُعلن تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون في البريميرليج

سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

مع رونالدو.. تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد الجديد «ضد الكسر»

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:04 م

٤ تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

09:30 ص

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

11:30 ص

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

10:28 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements