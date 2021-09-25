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رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:34 م
علي نبوي
أعلن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أستون فيلا بعد قليل ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتعويض جماهيره عن الخروج من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعدما خسر أمام وست هام 0-1.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا كالتالي :-
حراسة المرمى : ديفيد دي خيا
الدفاع : بيساكا - ماجوير - فاران - لوك شو
الوسط : فريد - مكتوميني - بوجبا - برونو هيرنانديز
الهجوم : كريستيانو رونالدو - جرين وود.