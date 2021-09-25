رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أستون فيلا بعد قليل ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتعويض جماهيره عن الخروج من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعدما خسر أمام وست هام 0-1.