نقدم لكل ست بيت شاطرة، وصفة سهلة لتحضير مهلبية بالشوكولاتة يمكن إعدادها لأفراد الأسره من خلال المقادير وطريقة التحضير التالية:





المقادير

- حليب : 4 اكواب

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- نشاء الذرة : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الشوكولاتة : كوب (سادة ومبشورة)





طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الكاكاو، نشاء الذرة، السكر والقهوة سريعة الذوبان.

أضيفي الحليب وحرّكي المزيج حتى يتجانس.

ضعي الخليط في قدر على نار متوسطة وحرّكي باستمرار حتى تكثف المهبية.

عند الغليان، أضيفي الزبدة والشوكولاتة ثمّ حرّكي جيداً حتى يتجانس المزيج.

اسكبي المهلبية في كاسات التقديم وأدخليها إلى الثلاجة حتى تجمد.