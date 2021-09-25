العثور على جثة شاب متحللة داخل شقته في كفر الشيخ



عثر أهالي منطقة القنطرة التابعة لمدينة كفر الشيخ، على جثة لشاب ثلاثيني في حالة تحلل جزئي، داخل شقته السكنية.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بورود بلاغ من أهالي منطقة القنطرة بالعثور علي جثة شاب ثلاثيني في حالة تحلل جزئي.



علي الفور إنتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين انبعاث روائح من داخل شقة سكنية يقيم فيها شاب في نهاية العقد الثالث " السيد. يوسف"، ليقوم الأهالي باكتشاف الوفاة عقب عدم إستجابة الشاب لمحاولة الأهالي بمعرفة سبب تغيبه وانبعاث روائح من داخل الوحدة السكنية بالدخول لها، وتبين وجود الشاب متوفي وفي حالة تحلل جزئي.

الكشف الطبي الظاهري

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الشاب من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية، نتيجة تعرض الشاب لأزمة قلبية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة،وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.