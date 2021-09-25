Advertisements

العثور على جثة شاب متحللة داخل شقته في كفر الشيخ

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:39 م
جثة
جثة
عمرو الشامي

عثر أهالي منطقة القنطرة التابعة لمدينة كفر الشيخ، على جثة لشاب ثلاثيني في حالة تحلل جزئي، داخل شقته السكنية.
بلاغ بالحادث
تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بورود بلاغ من أهالي منطقة القنطرة بالعثور علي جثة شاب ثلاثيني في حالة تحلل جزئي.

علي الفور إنتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين انبعاث روائح من داخل شقة سكنية يقيم فيها شاب في نهاية العقد الثالث " السيد. يوسف"، ليقوم الأهالي باكتشاف الوفاة عقب عدم إستجابة الشاب لمحاولة الأهالي بمعرفة سبب تغيبه وانبعاث روائح من داخل الوحدة السكنية بالدخول لها، وتبين وجود الشاب متوفي وفي حالة تحلل جزئي.
الكشف الطبي الظاهري
وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الشاب من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية، نتيجة تعرض الشاب لأزمة قلبية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة،وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

نيابة حوادث جثة تحريات

أخبار تهمك

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم برشلونة يدخل أزمة جديدة مع اقتراب عودته إلى الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسابق الزمن من أجل التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

سر معاناة دوناروما مع باريس سان جيرمان خلال الموسم

منذ ساعة الا ربع

٤ تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق يوجه صدمة قوية إلى إدارة القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة قاسية تنتظر مدرب برشلونة بعد طرده أمام قادش

منذ ساعة و 19 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:04 م

٤ تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

09:30 ص

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

11:30 ص

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل كومان

10:28 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements