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حضري كوسا مشوية في 4 خطوات

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
حضري كوسا مشوية في 4 خطوات، حيث يمكنك اتباع المقادير التالية للحصول على النتيجة المطلوبة والمذاق المناسب: 

المقادير
- الكوسا : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة دوائر)
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الثوم : فصّان (مهروس)
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- أوراق الريحان : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير
- ادهني طبق الفرن بزيت الزيتون وذوبي الزبدة واخلطيها في طبق مع الجبن البارميزان والفلفل الأسود والثوم.
- رتبي الكوسا في طبق الفرن ثم وزعي الملح وأضيفي مزيج الزبدة والجبن والثوم.
- أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج المكونات.

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