حضري كوسا مشوية في 4 خطوات، حيث يمكنك اتباع المقادير التالية للحصول على النتيجة المطلوبة والمذاق المناسب:





المقادير

- الكوسا : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة دوائر)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- أوراق الريحان : حسب الرغبة (للتزيين)





طريقة التحضير

- ادهني طبق الفرن بزيت الزيتون و ذوبي الزبدة واخلطيها في طبق مع الجبن البارميزان والفلفل الأسود والثوم.

- رتبي الكوسا في طبق الفرن ثم وزعي الملح وأضيفي مزيج الزبدة والجبن والثوم.

- أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج المكونات.