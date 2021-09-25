اللبنانية يارا تعلن انتهاء تسجيل ألبومها الغنائي الجديد"مليت"



أعلنت النجمة اللبنانية يارا، انتهاء تسجيل ألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل عنوان "مليت" وذلك عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت صورة لها أثناء تواجدها بإحدى الاستديوهات في دبي، وعلقت عليها قائلة،:"وأخيرًا انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد، اللي بيحمل عنوان (مليت)، وابتدا العدّ التنازلي.. انتظروه في خلال أسبوع، ألبوم مليت جديد يارا قريبا"



جدير بالذكر أن من آخر أعمال يارا، كليب أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبومنذر.



